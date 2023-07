Gymnastique et réveil musculaire Avenue du Passous Agon-Coutainville, 28 juillet 2023, Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville,Manche

Gymnastique et détente musculaire sur la plage du Passous. Repli au gymnase en cas de pluie. Accessible à tous niveaux..

2023-07-28 10:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Avenue du Passous Plage du passous

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie



Gymnastics and muscle relaxation on the Passous beach. Fallback to the gym in case of rain. Accessible to all levels.

Gimnasia y relajación muscular en la playa de Passous. Refuerzo en el gimnasio en caso de lluvia. Apto para todos los niveles.

Gymnastik und Muskelentspannung am Strand von Passous. Bei Regen in die Turnhalle ausweichen. Für alle Niveaus zugänglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche