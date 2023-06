APAC (ASSOCIATION DES PLAISANCIERS D’AGDE ET DU CAP) Avenue du Passeur Challiès Centre Nautique du Cap d’Agde Agde, 28 juin 2023, Agde.

Association qui accueille les plaisanciers, propriétaires et /ou équipiers de voiliers et de vedettes. Elle a pour but de les aider à naviguer. Dans cet esprit elle organise des sorties en mer et des formations en lien avec la navigation et la sécurité à bord.

Venez les rencontrer tous les jeudis de 18h30 à 19h30 au Centre Nautique, Plage Richelieu Est..

Avenue du Passeur Challiès

Centre Nautique du Cap d’Agde

Agde 34300 Hérault Occitanie



An association that welcomes sailors, owners and/or crew of sailing boats and motorboats. Its aim is to help them to sail. In this spirit, it organises sea outings and training courses related to navigation and safety on board.

Come and meet them every Thursday from 6:30 to 7:30 pm at the Nautical Centre, Plage Richelieu Est.

Una asociación que acoge a navegantes, propietarios y/o tripulantes de veleros y lanchas. Su objetivo es ayudarles a navegar. Con este espíritu, organiza salidas al mar y cursos de formación relacionados con la navegación y la seguridad a bordo.

Venga a conocerlos todos los jueves de 18:30 a 19:30 en el Centro Náutico, Plage Richelieu Est.

Ein Verein, der Freizeitsegler, Eigentümer und/oder Besatzungsmitglieder von Segelbooten und Schnellbooten aufnimmt. Ihr Ziel ist es, ihnen beim Segeln zu helfen. In diesem Sinne organisiert sie Ausflüge auf See und Schulungen im Zusammenhang mit der Navigation und der Sicherheit an Bord.

Treffen Sie sie jeden Donnerstag von 18:30 bis 19:30 Uhr im Centre Nautique, Plage Richelieu Est.

