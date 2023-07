CENTRE DE FORMATION MARITIME Avenue du Passeur Challiès Centre nautique du Cap d’Agde Agde, 3 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Ecole Française de Voile. Agréée à la FFV n° 34905. Centre agréé Jeunesse et Sport.

Formation plaisance côtière.

Cours particuliers sur voilier de propriétaire..

Dimanche 09:00:00

Agde 34300 Hérault Occitanie



French Sailing School. Approved by the FFV n° 34905. Youth and Sport approved centre.

Coastal sailing training.

Private lessons on owner’s sailboat.

Escuela de vela francesa. Aprobado por el FFV n° 34905. Centro homologado de Juventud y Deporte.

Formación en navegación costera.

Clases particulares en el velero del propietario.

Französische Schule für Segeln. Anerkannt von der FFV Nr. 34905. Anerkanntes Zentrum Jeunesse et Sport.

Ausbildung für die Küstenschifffahrt.

Privatunterricht auf Eignersegelbooten.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE