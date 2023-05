DECOUVERTE DU LITTORAL EN PADDLE Avenue du Passeur Challiès, 7 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Partez à la découverte du littoral Cap agathois sur votre stand up paddle !.

2023-06-07 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-28 11:00:00. EUR.

Avenue du Passeur Challiès

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discover the Cap Agathois coastline on your stand up paddle!

Descubra el litoral de Cap Agathois en stand up paddle

Entdecken Sie die Küste von Cap Agathois auf Ihrem Stand-up-Paddle!

