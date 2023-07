Visite du quartier Pereire Avenue du Parc Péreire Arcachon, 28 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

Au travers de l’urbanisme des années 1970, nous découvrirons des vestiges de l’ancienne propriété des frères Pereire.

Sur le Front de mer, là où l’avenue du Parc Pereire rejoint le boulevard de la Mer.

Gratuit. Sur réservation..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 11:30:00. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By the association Histoire et Traditions du Bassin d?Arcachon.

Through the urban planning of the 1970s, we discover the remains of the former Pereire brothers? property.

On the seafront, where avenue du Parc Pereire joins boulevard de la Mer.

Free admission. Reservations required.

A cargo de la asociación Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon.

A través del urbanismo de los años 70, descubriremos los restos de la antigua propiedad de los hermanos Pereire.

En el paseo marítimo, donde la Avenue du Parc Pereire se une al Boulevard de la Mer.

Entrada gratuita. Imprescindible reservar.

Von der Association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (Verein für Geschichte und Traditionen des Bassin d’Arcachon).

In der Stadtplanung der 1970er Jahre entdecken wir die Überreste des ehemaligen Besitzes der Gebrüder Pereire.

An der Strandpromenade, wo die Avenue du Parc Pereire auf den Boulevard de la Mer trifft.

Die Teilnahme ist kostenlos. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Arcachon