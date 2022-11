Marché de Noël – A l’Ecoute du Guézy Avenue du Parc Lassalle La baule Catégories d’évènement: La baule

Marché de Noël – A l'Ecoute du Guézy Dimanche 4 décembre, 09h00 Avenue du Parc Lassalle

L’association A l’écoute du Guézy organise son traditionnel marché de Noël. Venez découvrir nos stands de gastronomie et arts créatifs divers. Vente de vin chaud , chocolats, crêpes et gaufres… Avenue du Parc Lassalle Maison du quartier du Guézy 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire L’association A l’écoute du Guézy organise son traditionnel marché de Noël. Venez découvrir nos stands de gastronomie et arts créatifs divers.

Vente de vin chaud , chocolats, crêpes et gaufres. Passage du Père Noël vers 11h et 16h.

2022-12-04T09:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

