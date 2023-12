Action Famille : Ateliers Bricolage de Noël Avenue du Parc des Sports Seignosse, 16 décembre 2023, Seignosse.

Seignosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00

Le samedi 16 décembre, préparez Noël avec le Service Jeunesse de la ville de Seignosse.

De 10h à 12h, à l’Espace jeunesse du Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe, à Seignosse Bourg.

Créations et bricolage en famille sur la thématique de Noël :

– centre de table

– porte-bougies en argile

– décorations en feutrine

Atelier gratuit pour les parents et leurs enfants à partir de 3 ans.

Places limitées.

Inscriptions : julie.beyrand@seignosse.fr ou au 06 71 61 84 68

Avenue du Parc des Sports Pôle sportif et culturel M. Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par OT Seignosse