Compétition de crossfit – West Coast Throwdown Avenue du Parc des Sports Seignosse, 8 septembre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Rendez-vous les 8, 9 & 10 septembre 2023 au Belambra des Estagnots pour une nouvelle édition du West Coast Throwdown, à Seignosse Océan.

Les meilleurs athlètes français vont s’affronter durant trois jours de compétition. 900 athlètes inscrits en équipes H/F, s’opposeront sur 10 épreuves de CrossFit..

2023-09-08 fin : 2023-09-10 . .

Avenue du Parc des Sports Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us on September 8, 9 & 10, 2023 at the Belambra des Estagnots for another edition of the West Coast Throwdown, in Seignosse Océan.

The best French athletes will compete over three days. 900 athletes registered in M/F teams will compete in 10 CrossFit events.

Únase a nosotros los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2023 en la Belambra des Estagnots para una nueva edición del West Coast Throwdown, en Seignosse Océan.

Los mejores atletas franceses competirán durante tres días. 900 atletas inscritos en equipos M/F competirán en 10 pruebas de CrossFit.

Wir treffen uns am 8., 9. & 10. September 2023 im Belambra des Estagnots in Seignosse Océan zu einer neuen Ausgabe des West Coast Throwdown.

Die besten französischen Athleten werden an drei Wettkampftagen gegeneinander antreten. 900 Athleten, die in M/W-Teams angemeldet sind, werden in 10 CrossFit-Wettbewerben gegeneinander antreten.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Seignosse