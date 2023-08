Soirée Moules-Frites Avenue du Parc des Sports Saint-Geours-de-Maremne, 2 septembre 2023, Saint-Geours-de-Maremne.

Saint-Geours-de-Maremne,Landes

Pour bien finir les vacances, rien de mieux qu’une soirée moules frites avec animation musicale en plein air..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 00:00:00. EUR.

Avenue du Parc des Sports Salle des Fêtes René Lapeyre

Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



To round off the vacations, what better way than with an evening of mussels and French fries and live music in the open air.

Para rematar las fiestas por todo lo alto, qué mejor que una velada de mejillones con patatas fritas y música en directo al aire libre.

Um die Ferien gut ausklingen zu lassen, gibt es nichts Besseres als einen Abend mit Muscheln und Pommes frites und musikalischer Unterhaltung im Freien.

Mise à jour le 2023-08-25 par OTI LAS