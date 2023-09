Un dimanche en famille Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement, 17 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Deuxième édition d’une journée de partage entièrement dédiée aux familles marseillaises autour d’activités, de jeux et de moments conviviaux, dans l’enceinte du parc Borély.. Enfants

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Avenue du Parc Borély Avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Second edition of a day of sharing entirely dedicated to Marseille families, with activities, games and convivial moments, in the Parc Borély.

Segunda edición de una jornada de actividades, juegos y diversión para las familias marsellesas en el Parc Borély.

Zweite Ausgabe eines Tages, der ganz den Familien aus Marseille gewidmet ist, um Aktivitäten, Spiele und gesellige Momente zu teilen, auf dem Gelände des Parks Borély.

