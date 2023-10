Sauvetage Sportif Arcachon Avenue du Parc Arcachon, 7 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Entraînement dans le Bassin et à l’Océan aux épreuves de sauvetage et de secourisme.

Licence Fédération Française de Sauvetage.

Plage des Arbousiers.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

Avenue du Parc Plage des Arbousiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rescue and first aid training in the pool and in the ocean.

French Lifeguard Federation license.

Arbousiers Beach

Formación en salvamento y socorrismo en piscina y mar.

Licencia de la Fédération Française de Sauvetage.

Playa de Arbousiers

Training im Schwimmbecken und im Ozean für Rettungs- und Erste-Hilfe-Prüfungen.

Lizenz der Fédération Française de Sauvetage (Französischer Rettungsverband).

Strand von Arbousiers

