Festi’Plaine Avenue du Moulin Lons, 17 juin 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

Triath’Lons à 9h45 : 200m de natation, 6km de VTT et 1,5km de course à pied. A partir de 12 ans en équipe et 15 ans en individuel

Bike & Run à 10h45 pour les 8-12 ans : par équipe de 2, alternance course à pied et VTT

L’après-midi, défis sportifs, démonstrations et initiations sportives

Compétition de skateboard

Jeux et activités écoresponsables proposés par les ateliers périscolaires des écoles lonsoises.

Olympiade organisée par le Conseil municipal des enfants et initiation aux gestes de premiers secours avec les MNS d’Aqualons

Animation musicale à 19h30 par plusieurs formations de l’Ecole de musique municipale (professeurs et élèves) avec instruments à vent (cuivres, clarinette, saxophone)

Animation avec remise de cadeaux par DJ Alan à 21h

Concert à 22h avec le groupe TNT AC/DC Tribute Band

En cas de mauvais temps, concert maintenu et repli à l.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 00:00:00. EUR.

Avenue du Moulin Plaine des sports

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lons Triathlon at 9:45 am: 200m swim, 6km mountain bike and 1.5km run. Ages 12 and over in teams and 15 and over individually

Bike & Run at 10:45 a.m. for 8-12 year-olds: in teams of 2, alternating running and mountain biking

Afternoon sports challenges, demonstrations and initiations

Skateboard competition

Eco-responsible games and activities proposed by the extracurricular workshops of Lonsois schools.

Olympiad organized by the Municipal Children?s Council and first-aid training with Aqualons swimming instructors

Musical entertainment at 7:30 p.m. by several bands from the Ecole de Musique Municipale (teachers and students), featuring wind instruments (brass, clarinet, saxophone)

Live entertainment and gift-giving by DJ Alan at 9 p.m

Concert at 10pm with TNT AC/DC Tribute Band

In the event of bad weather, the concert will be held at the

Triatlón de Lons a las 9.45 h: 200 m de natación, 6 km de bicicleta de montaña y 1,5 km de carrera a pie. Para mayores de 12 años por equipos e individuales a partir de 15 años

Bike & Run a las 10:45 para niños de 8 a 12 años: en equipos de 2, alternando carrera y bicicleta de montaña

Por la tarde, desafíos deportivos, demostraciones y cursillos de iniciación

Competición de monopatín

Juegos y actividades ecorresponsables organizados por los talleres extraescolares de los colegios de Lonsois.

Olimpiada organizada por el Consejo Municipal de la Infancia y clases de primeros auxilios con los socorristas de Aqualons

Animación musical a las 19.30 h a cargo de varios grupos de la escuela municipal de música (profesores y alumnos) con instrumentos de viento (metal, clarinete, saxofón)

Animación y entrega de premios a cargo de DJ Alan a las 21h

Concierto a las 22 h con TNT AC/DC Tribute Band

En caso de mal tiempo, el concierto se celebrará en el

Triath?Lons um 9:45 Uhr: 200 m Schwimmen, 6 km Mountainbike und 1,5 km Laufen. Ab 12 Jahren im Team und ab 15 Jahren im Einzelwettbewerb

Bike & Run um 10:45 Uhr für 8- bis 12-Jährige: in Zweierteams, abwechselnd Laufen und Mountainbiken

Am Nachmittag: sportliche Herausforderungen, Vorführungen und Einführungen in den Sport

Wettkampf im Skateboarden

Umweltfreundliche Spiele und Aktivitäten, die von den außerschulischen Workshops der Lonsoiser Schulen angeboten werden.

Olympiade, organisiert vom Kinderstadtrat, und Einführung in Erste-Hilfe-Maßnahmen mit den MNS von Aqualons

Musikalische Unterhaltung um 19.30 Uhr durch mehrere Formationen der städtischen Musikschule (Lehrer und Schüler) mit Blasinstrumenten (Blechbläser, Klarinette, Saxophon)

Unterhaltung mit Geschenkübergabe durch DJ Alan um 21 Uhr

Konzert um 22 Uhr mit der TNT AC/DC Tribute Band

Bei schlechtem Wetter wird das Konzert fortgesetzt und in das

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Pau