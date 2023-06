Festi’Plaine Avenue du Moulin Lons, 17 juin 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

Festi’Plaine est de retour avec de nombreuses nouveautés ! Toutes les générations sont invitées à profiter d’une journée sportive et d’une soirée festive gratuite en plein air.

Le top départ de cet événement est donné à 9h45 avec le Triath’Lons. Sportive mais dans un esprit d’initiation, cette épreuve couple 200 m de natation, 6 km de VTT et 1,5 km de course à pied. Il est ouvert à tous à partir de 12 ans en équipe, et à partir de 15 ans en individuel. Les inscriptions au Triath’Lons se font à partir du 23 mai jusqu’au jeudi 9 juin sur le site www.pyreneeschrono.fr 6€ (individuel), 12€ (équipe) / Gratuit pour les 12-15 ans

À 10h45, une nouvelle épreuve est au programme avec la Bike & Run Kids à destination des 8-12 ans..

Avenue du Moulin Plaine des sports

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Festi?Plaine is back with a host of new features! All generations are invited to enjoy a day of sports and a free outdoor party.

The event kicks off at 9:45 a.m. with the Lons Triathlon. Sporting but with an introductory spirit, this event combines 200 m of swimming, 6 km of mountain biking and 1.5 km of running. It is open to everyone aged 12 and over in teams, and 15 and over in individuals. Registration for the Lons Triathlon runs from May 23 to Thursday June 9 at www.pyreneeschrono.fr 6? (individual), 12? (team) / Free for 12-15 year-olds

At 10:45 a.m., a new event is on the program: the Bike & Run Kids for 8-12 year-olds.

Vuelve la Fiesta de la Llanura con muchas novedades Todas las generaciones están invitadas a disfrutar de un día de deporte y una fiesta gratuita al aire libre.

El evento comienza a las 9.45 h con el Triatlón de Lons. Esta prueba deportiva con espíritu de iniciación combina 200 m de natación, 6 km de bicicleta de montaña y 1,5 km de carrera a pie. Está abierta a todos los mayores de 12 años por equipos y a los mayores de 15 años individualmente. Puedes inscribirte en el Triatlón de Lons desde el 23 de mayo hasta el jueves 9 de junio en www.pyreneeschrono.fr 6? (individual), 12? (por equipos) / Gratuito para los jóvenes de 12 a 15 años

A las 10.45 h, una nueva prueba se incorpora al programa con el Bike & Run Kids para niños de 8 a 12 años.

Festi?Plaine ist mit vielen Neuheiten zurück! Alle Generationen sind eingeladen, einen sportlichen Tag und einen festlichen Abend kostenlos unter freiem Himmel zu genießen.

Der Startschuss für diese Veranstaltung fällt um 9:45 Uhr mit dem Triath?Lons. Dieser Wettkampf ist sportlich, aber im Sinne einer Einführung und besteht aus 200 m Schwimmen, 6 km Mountainbike und 1,5 km Laufen. Er ist für alle ab 12 Jahren im Team und ab 15 Jahren im Einzelwettbewerb offen. Die Anmeldung für den Triath?Lons erfolgt vom 23. Mai bis Donnerstag, den 9. Juni auf der Website www.pyreneeschrono.fr 6? (Einzel), 12? (Team) / Kostenlos für 12-15-Jährige

Um 10.45 Uhr steht mit dem Bike & Run Kids für 8- bis 12-Jährige ein neuer Wettkampf auf dem Programm.

