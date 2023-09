Festival du Camping-Car, du Van et du Fourgon aménagés Avenue du Midi Agen, 19 octobre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

La 17e édition du Festival d’Agen est de retour ! 4 jours de fête avec 250 modèles exposés : les nouveautés 2024, des fins de série prêtes à partir, des occasions sélectionnées… Des animations pour tous et une soirée spéciale Zouk et année 80 ! Soyez parmi nous pour fêter l’événement !.

2023-10-19 fin : 2023-10-22 19:00:00. .

Avenue du Midi Centre de Congrès – Parc des Expositions

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The 17th edition of the Agen Festival is back! 4 days of festivities with 250 models on display: the new 2024 models, ready-to-go discontinued models, selected pre-owned models? Entertainment for all, and a special Zouk and 80s evening! Join us to celebrate!

¡Vuelve la 17ª edición del Festival de Agen! 4 días de fiesta con 250 modelos expuestos: los nuevos modelos 2024, modelos de fin de serie listos para salir, modelos de ocasión seleccionados.. Entretenimiento para todos y una velada especial de Zouk y los 80 ¡Ven a celebrarlo con nosotros!

Die 17. Ausgabe des Festival d’Agen ist wieder da! vier Tage lang wird gefeiert und 250 Modelle werden ausgestellt: die Neuheiten von 2024, Auslaufmodelle, ausgewählte Gebrauchtwagen? Animationen für alle und ein spezieller Abend mit Zouk und 80er Jahren! Feiern Sie mit uns!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Destination Agen