Le Savoir-Partagé fête Noël au cinéma Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 20 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20

Noël approche et le Savoir-Partagé vous offre leur cadeau : une animation proposée et une séance de cinéma au choix pour les enfants : Les Inséparables ou Wonka !Aucun doute à avoir, inscrivez-vous ! Nombre de places limitées..

Noël approche et le Savoir-Partagé vous offre leur cadeau : une animation proposée et une séance de cinéma au choix pour les enfants : Les Inséparables ou Wonka !Aucun doute à avoir, inscrivez-vous ! Nombre de places limitées.

Noël approche et le Savoir-Partagé vous offre leur cadeau : une animation proposée et une séance de cinéma au choix pour les enfants : Les Inséparables ou Wonka !Aucun doute à avoir, inscrivez-vous ! Nombre de places limitées.

EUR.

Avenue du Maréchal Leclerc Cinéma Le saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Béarn des Gaves