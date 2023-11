Ciné Rencontre : échanges autour de l’agriculture innovante et émergente Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 17 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Initiée par l’association Salies en transition, cette soirée vous propose deux documentaires : « La voix de la terre » d’Alain et Coline Touzaa et « Bienveillance paysanne » d’Olivier Dicquinson. On retrouvera également Félix Noblia, agriculteur et maire de Bergouey-Viellenave, engagé dans une recherche agroécobiologie qui témoignera du renouveau du monde paysan.

Pot offert par les bénévoles de l’association à la fin de la soirée..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Avenue du Maréchal Leclerc Cinéma le Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dieser vom Verein Salies en transition initiierte Abend bietet Ihnen zwei Dokumentarfilme: « La voix de la terre » von Alain und Coline Touzaa und « Bienveillance paysanne » von Olivier Dicquinson. Außerdem wird Félix Noblia, Landwirt und Bürgermeister von Bergouey-Viellenave, der sich für die Erforschung der Agrarökobiologie einsetzt, anwesend sein und von der Wiederbelebung der bäuerlichen Welt berichten.

Am Ende des Abends wird von den Freiwilligen des Vereins ein Umtrunk angeboten.

