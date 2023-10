Atelier créatif sur les couleurs Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn, 2 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez le nouveau programme de courts métrages LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS, adaptés des albums de Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffler (Le Guffalo, La sorcière dans les airs, Monsieur Bout de bois). Un programme de 4 courts métrages haut en couleur pour triompher des différences.Animé par Agnès, médiatrice du réseau ObjectifCiné64..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

Avenue du Maréchal Leclerc Cinéma Le Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the new short film program LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS, adapted from Julia Donaldson’s albums and illustrated by Axel Scheffler (Le Guffalo, La sorcière dans les airs, Monsieur Bout de bois). A program of 4 colorful short films to overcome differences, hosted by Agnès, ObjectifCiné64 network mediator.

Descubra el nuevo programa de cortometrajes LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS, adaptado de los libros de Julia Donaldson e ilustrado por Axel Scheffler (Le Guffalo, La sorcière dans les airs, Monsieur Bout de bois). Un programa de 4 cortometrajes llenos de color sobre la superación de las diferencias, presentado por Agnès, mediadora de la red ObjectifCiné64.

Entdecken Sie das neue Kurzfilmprogramm LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS, das auf den Alben von Julia Donaldson basiert und von Axel Scheffler (Le Guffalo, La sorcière dans les airs, Monsieur Bout de bois) illustriert wurde. Ein Programm aus vier farbenfrohen Kurzfilmen, die über Unterschiede triumphieren sollen.Moderiert von Agnès, Mediatorin des Netzwerks ObjectifCiné64.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Béarn des Gaves