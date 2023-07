7ème Picto Charentaise Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault, 13 août 2023, Châtellerault.

7ème Picto Charentaise Dimanche 13 août, 12h00 Avenue du Maréchal Leclerc

La « Picto-Charentaise » est une course cycliste de dimension internationale acquise en 2019 dans le calendrier mondial UCI.

Le départ sera donné depuis le centre-ville de Poitiers, pour rejoindre Châtellerault, ville d’arrivée. La course se déroule sous un format mixte entre partie en ligne et final en circuit sur l’avenue du Maréchal Leclerc.

L’épreuve devrait permettre de réunir dans la Vienne plus de 150 compétitrices parmi les meilleures mondiales.

Avenue du Maréchal Leclerc chatellerault avenue du maréchal leclerc Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T12:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

course international