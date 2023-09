Compagnie EA EO : Les Fauves Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne, 1 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Accueillie en résidence en 2020, la compagnie Ea Eo revient à Châlons présenter cette forme hybride en deux actes : Les Fauves. Entrez dans ce chapiteau bulle ! Dans cette première partie, baladez-vous dans ce musée et observez cette « ménagerie de jonglage », où se mêlent les œuvres plastiques et les œuvres vivantes aux installations vidéos et performances ubuesques de ces fauves en cage.

Changement de décors pour cette seconde partie, les fauves vous invitent à une cérémonie célébrant l’endurance, l’acharnement et l’impermanence : un combat contre la gravité et l’oubli, remporté seulement le temps du spectacle.

La compagnie Ea Eo est fondée en 2013 par Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram Dobbelaere et Éric Longequel après la création m2. Puis sont rejoint au fil des années et des créations (All the Fun, How to Welcome the Aliens, Unplugged et By Hand) par Neta Oren, Jay Gilligan et Johan Swartvagher.

Le jonglage et les blagues sont les deux langages qui sont au cœur du travail de la compagnie. Ils jouent à parler de tout et n’importe quoi avec ce vocabulaire particulier.

Tout public à partir de 9 ans..

Avenue du Maréchal Leclerc Chapiteau du Grand Jard

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



In residence in 2020, Ea Eo returns to Châlons to present this hybrid form in two acts: Les Fauves. Enter the big top bubble! In the first part, stroll through the museum and observe this « menagerie of juggling », where plastic and living works mingle with video installations and ubiquitous performances by these caged wildcats.

In the second part of the show, the wildcats invite you to a ceremony celebrating endurance, perseverance and impermanence: a battle against gravity and oblivion, won only for the duration of the show.

The Ea Eo company was founded in 2013 by Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram Dobbelaere and Éric Longequel after the m2 creation. Over the years, they have been joined by Neta Oren, Jay Gilligan and Johan Swartvagher to create All the Fun, How to Welcome the Aliens, Unplugged and By Hand.

Juggling and jokes are the two languages at the heart of the company’s work. They play at talking about anything and everything with this particular vocabulary.

For audiences aged 9 and over.

En residencia en 2020, Ea Eo vuelve a Châlons para presentar esta forma híbrida en dos actos: Les Fauves. ¡Entre en la burbuja de la carpa! En la primera parte, pasee por este museo y observe esta « colección de malabares », donde las obras plásticas y vivas se mezclan con las instalaciones de vídeo y las extrañas actuaciones de estos gatos salvajes enjaulados.

Cambie de escenario en esta segunda parte, ya que los gatos salvajes le invitan a una ceremonia que celebra la resistencia, la determinación y la impermanencia: una batalla contra la gravedad y el olvido, ganada sólo mientras dura el espectáculo.

Ea Eo fue fundado en 2013 por Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram Dobbelaere y Éric Longequel tras la creación de m2. A lo largo de los años, se les han unido Neta Oren, Jay Gilligan y Johan Swartvagher, que han creado All the Fun, How to Welcome the Aliens, Unplugged y By Hand.

Los malabares y las bromas son los dos lenguajes en los que se basa el trabajo de la compañía. Juegan a hablar de cualquier cosa y de todo con este vocabulario particular.

Para todos los públicos a partir de 9 años.

Die Compagnie Ea Eo, die 2020 in Residenz aufgenommen wurde, kehrt nach Châlons zurück, um diese hybride Form in zwei Akten zu präsentieren: Les Fauves. Treten Sie ein in dieses Blasen-Zelt! In diesem ersten Teil spazieren Sie durch dieses Museum und beobachten Sie diese « Menagerie der Jonglage », in der sich plastische und lebende Kunstwerke mit Videoinstallationen und absurden Performances dieser Raubtiere im Käfig vermischen.

Im zweiten Teil wechseln die Kulissen und die Raubtiere laden Sie zu einer Zeremonie ein, in der Ausdauer, Beharrlichkeit und Vergänglichkeit gefeiert werden: ein Kampf gegen die Schwerkraft und das Vergessen, der nur für die Dauer der Aufführung gewonnen wird.

Die Kompanie Ea Eo wurde 2013 von Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram Dobbelaere und Éric Longequel nach der Gründung von m2 gegründet. Im Laufe der Jahre und der Kreationen (All the Fun, How to Welcome the Aliens, Unplugged und By Hand) schließen sich Neta Oren, Jay Gilligan und Johan Swartvagher an.

Jonglieren und Witze machen sind die beiden Sprachen, die im Mittelpunkt der Arbeit des Ensembles stehen. Sie spielen damit, mit diesem speziellen Vokabular über alles und jedes zu sprechen.

Für alle Zuschauer ab 9 Jahren.

