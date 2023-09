Spectacle : LXS Reyenxs Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

LXS Reyenxs – Kamélia et ses folles alliées

Résidence de création du 4 au 21 septembre 2023.

Amoureux.ses du cirque, iels ont décidé de se réunir avec le public et leur portique autour de la célébration du ballant, un mouvement inné à l’humain.

Rassurant ou excitant, se balancer est une sensation connue de tous. Étant spécialistes en corde volante et trapèze ballant, les artistes se servent de leur portique baptisé Kamelia pour mettre en scène leurs agrès et la relation qui apparaît lorsqu’iels balancent en duo.

Iels jouent avec le ballant, le synchronise, le superpose ou laisse la musique les emporter. Les musiciens piochent dans une large panoplie allant de la pop à la country ou à la comédie musicale..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 19:30:00. .

Avenue du Maréchal Leclerc Bassin du Grand JHard

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



LXS Reyenxs – Kamélia and her crazy allies

Creative residency from September 4 to 21, 2023.

Lovers of the circus, they have decided to unite with the public and their gantry to celebrate the ballant, a movement innate to human beings.

Reassuring or exciting, swinging is a sensation we all know. As specialists in flying rope and swinging trapeze, the artists use their gantry named Kamelia to showcase their apparatus and the relationship that arises when they swing as a duo.

They play with the swing, synchronize it, superimpose it or let the music carry them away. The musicians draw on a wide range of styles, from pop to country to musical comedy.

LXS Reyenxs – Kamélia y sus locos aliados

Residencia creativa del 4 al 21 de septiembre de 2023.

Amantes del circo, han decidido reunirse con el público y su pórtico para celebrar el ballant, un movimiento innato al ser humano.

Tranquilizador o excitante, el balanceo es una sensación que todos conocemos. Como especialistas de la cuerda volante y del trapecio oscilante, los artistas utilizan su pórtico, llamado Kamelia, para mostrar sus aparatos y la relación que surge cuando se balancean a dúo.

Juegan con el balanceo, sincronizándolo, superponiéndolo o dejándose llevar por la música. Los músicos recurren a una amplia gama de estilos, desde el pop al country, pasando por la comedia musical.

LXS Reyenxs – Kamélia und ihre verrückten Verbündeten

Kreative Residenz vom 4. bis 21. September 2023.

Sie lieben den Zirkus und haben beschlossen, sich mit dem Publikum und ihrem Klettergerüst zu versammeln, um den Ballon zu feiern, eine dem Menschen angeborene Bewegung.

Ob beruhigend oder aufregend, das Schwingen ist ein Gefühl, das jeder kennt. Die Artisten sind Spezialisten für das Fliegende Seil und das Trapez und nutzen ihr Portal Kamelia, um ihre Geräte und die Beziehung, die entsteht, wenn sie zu zweit schwingen, in Szene zu setzen.

Sie spielen mit dem Ballon, synchronisieren ihn, überlagern ihn oder lassen sich von der Musik mitreißen. Die Musiker wählen aus einem breiten Spektrum, das von Pop über Country bis hin zu Musicals reicht.

