Contes à la volée Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac, 6 décembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Contes à la volée par Marie Pierre de la Compagnie Poudre d’Esperluette. C’est l’occasion pour le conteur de conter ses contes préférés. A la médiathèque la Parenthèse. Places limitées. Réservations conseillées au 04 71 61 50 34..

2023-12-06 17:30:00 fin : 2023-12-06 . .

Avenue du Maréchal Leclerc Médiathèque LA PARENTHESE

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Contes à la volée by Marie Pierre from Compagnie Poudre d’Esperluette. This is an opportunity for the storyteller to share his favorite tales. At La Parenthèse media library. Limited seating. Reservations recommended on 04 71 61 50 34.

Contes à la volée de Marie Pierre de la Compagnie Poudre d’Esperluette. Una oportunidad para que la narradora cuente sus cuentos favoritos. En la biblioteca multimedia La Parenthèse. Plazas limitadas. Se recomienda reservar en el 04 71 61 50 34.

Contes à la volée von Marie Pierre von der Compagnie Poudre d’Esperluette. Hier hat der Erzähler die Gelegenheit, seine Lieblingsmärchen zu erzählen. In der Mediathek la Parenthèse. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierungen werden unter der Nummer 04 71 61 50 34 empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron