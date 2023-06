Visite guidée: Bayonne au temps de l’Hermione Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne, 1 août 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

La réplique de l’Hermione est au port Bayonne ! Belle occasion de faire une visite de la ville au temps de l’Hermione en passant par la salle de la navigation du Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne. Le guide saura vous dépayser en restant à quai..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 12:00:00. .

Avenue du Maréchal Leclerc Kiosque à musique du jardin Cassin

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Hermione replica is in the port of Bayonne! A great opportunity to visit the city in the time of the Hermione, via the navigation room of the Musée Basque et de l?Histoire de Bayonne. Our guide is sure to give you a change of scenery while you’re on the quayside.

¡La réplica del Hermione está en el puerto de Bayona! Una gran oportunidad para visitar la ciudad en la época de la Hermione, a través de la sala de navegación del Museo Vasco y de Historia de Bayona. El guía le hará cambiar de aires mientras se encuentra en el muelle.

Der Nachbau der Hermione liegt im Hafen von Bayonne! Eine gute Gelegenheit, einen Stadtrundgang zur Zeit der Hermione zu machen, indem Sie durch den Navigationssaal des Baskischen Museums und der Geschichte von Bayonne gehen. Der Reiseführer wird Ihnen die Zeit am Kai versüßen.

