Duel commander des Trolls Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte, dimanche 4 février 2024.

Pierrelatte Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 20:00:00

Tournoi de cartes Magic : The Gathering organisé par l’association Troll de Jeux.

Tournoi de Duel Commander Magic : The Gathering qui réunit + de 50 joueurs de

la région Rhône-Alpes et PACA, dans une ambiance conviviale et compétitive.

EUR.

Avenue du Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence