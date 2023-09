Téléthon Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte, 2 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque année, pour notre repas-spectacle et tombola à l’occasion du Téléthon. Venez nombreux ! Organisé par le Comité du Téléthon de la ville de Pierrelatte. Limité à 300 personnes..

2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Avenue du Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As every year, we look forward to seeing you at our Telethon dinner-show and tombola. We look forward to seeing you there! Organized by the Comité du Téléthon de la ville de Pierrelatte. Limited to 300 people.

Como siempre, esperamos veros en nuestra cena, espectáculo y tómbola del Telemaratón. Vengan todos Organizado por el Comité del Telemaratón de Pierrelatte. Límite de 300 personas.

Wir freuen uns, Sie wie jedes Jahr zu unserer Mahlzeit mit Show und Tombola anlässlich des Telethon begrüßen zu dürfen. Kommen Sie zahlreich! Organisiert vom Telethon-Komitee der Stadt Pierrelatte. Begrenzt auf 300 Personen.

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence