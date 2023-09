L’enfer de ma vie Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte, 25 novembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Spectacle poignant sur les violences conjugales. Présenté par l’association de théâtre La Scène Enchantée. Mise en scène par Isabelle Gély. Déconseillé au moins de 12 ans..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

Avenue du Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A poignant show about domestic violence. Presented by the theater association La Scène Enchantée. Directed by Isabelle Gély. Not recommended for children under 12.

Un espectáculo conmovedor sobre la violencia doméstica. Presentado por la asociación teatral La Scène Enchantée. Dirigido por Isabelle Gély. No recomendado para menores de 12 años.

Ergreifendes Theaterstück über häusliche Gewalt. Präsentiert von der Theatervereinigung La Scène Enchantée. Inszeniert von Isabelle Gély. Abgeraten für Personen unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence