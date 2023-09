Histoires créatives Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre, 3 novembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Colorie, prends en photo et regarde ton dessin s’animer grâce à l’application BlinkBook : une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination !

À partir de 5 ans, sur réservation..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

Avenue du Maréchal Juin Bibliothèque- Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Color, take a photo and watch your drawing come to life with the BlinkBook application: a new way to create and share stories, letting your imagination run wild!

Ages 5 and up, by reservation.

Colorea, haz una foto y observa cómo tu dibujo cobra vida con la aplicación BlinkBook: una nueva forma de crear y compartir historias, ¡dejando volar la imaginación!

Para niños a partir de 5 años, previa reserva.

Färbe, fotografiere und beobachte, wie deine Zeichnung mit der BlinkBook-App zum Leben erweckt wird: eine neue Art, Geschichten zu erfinden und zu teilen, indem du deiner Fantasie freien Lauf lässt!

Ab 5 Jahren, mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bocage Bressuirais