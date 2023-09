Murder party: Spiritisme à Halloween Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre, 20 octobre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Interrogatoires, fouilles, résolutions d’énigmes et de casse-têtes, à vous de jouer et de découvrir qui a commis le crime de la bibliothèque… N’hésitez pas à venir déguisé !

À partir de 8 ans, sur réservation..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 22:00:00. EUR.

Avenue du Maréchal Juin Bibliothèque- Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Interrogations, digs, riddles and puzzles – it’s up to you to find out who committed the library crime! Don’t hesitate to come in disguise!

Ages 8 and up, by reservation.

Interrogatorios, búsquedas, resolución de enigmas y rompecabezas: de ti depende averiguar quién cometió el crimen en la biblioteca.. ¡No dudes en venir disfrazado!

A partir de 8 años, previa reserva.

Verhöre, Durchsuchungen, Lösen von Rätseln und Puzzles – es liegt an Ihnen, herauszufinden, wer das Verbrechen in der Bibliothek begangen hat Zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen!

Ab 8 Jahren, Reservierung erforderlich.

