Rencontre avec Gaëlle Josse Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre, 12 octobre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Gaëlle Josse est une autrice prolifique de poésies et de romans dont un grand nombre ont été primés. Elle présentera notamment son dernier titre : « La nuit des pères » aux éditions Notabilia. Pour poursuivre les échanges et clôturer la soirée, nous vous proposons un repas partagé, la bibliothèque vous offre la boisson.

Ados et adultes, réservation conseillée..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 20:30:00. EUR.

Avenue du Maréchal Juin Bibliothèque- Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gaëlle Josse is a prolific author of poetry and novels, many of which have won awards. She will be presenting her latest title: « La nuit des pères », published by Notabilia. To round off the evening, we invite you to share a meal, with drinks provided by the library.

Teens and adults, reservations recommended.

Gaëlle Josse es una prolífica escritora de poesía y novelas, muchas de las cuales han sido premiadas. Presentará su último título: « La nuit des pères », publicado por Notabilia. Para continuar con los debates y completar la velada, le invitamos a compartir una comida, con bebidas a cargo de la biblioteca.

Adolescentes y adultos, se recomienda reservar.

Gaëlle Josse ist eine produktive Autorin von Gedichten und Romanen, von denen viele preisgekrönt wurden. Sie wird insbesondere ihren neuesten Titel vorstellen: « La nuit des pères » (Die Nacht der Väter), erschienen im Verlag Notabilia. Um den Austausch fortzusetzen und den Abend abzuschließen, schlagen wir Ihnen ein gemeinsames Essen vor, die Bibliothek spendiert Ihnen die Getränke.

Jugendliche und Erwachsene, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bocage Bressuirais