À vous de jouer Avenue du Maréchal Juin Moncoutant-sur-Sèvre, 20 juillet 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Dés en bulles s’installe dans le Parc du château et propose des jeux pour tous.

Tout public..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Avenue du Maréchal Juin Bibliothèque- Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dés en bulles takes up residence in the château park, offering games for all.

All ages.

Dés en bulles se instala en el recinto del castillo, con juegos para todos.

Para todas las edades.

Dés en bulles richtet sich im Schlosspark ein und bietet Spiele für alle an.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Bocage Bressuirais