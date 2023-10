Kermesse de Noël Avenue du Maréchal Foch Mourenx, 26 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Traditionnelle Kermesse de Noël organisée par les Dames d’Entraide de la Médaille Militaire, dans un cadre social, présentations des travaux réalisés en cours d’année : cadeaux de Noel Calendrier de l’Avent, Sapins etc….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Avenue du Maréchal Foch Salle du Point du Jour

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional Christmas fair organized by the Dames d’Entraide de la Médaille Militaire, in a social setting, presentations of work carried out during the year: Christmas gifts, Advent calendar, Christmas trees, etc?

Tradicional feria de Navidad organizada por las Dames d’Entraide de la Médaille Militaire, con un tema social y presentaciones de los trabajos realizados durante el año: regalos de Navidad, calendario de Adviento, árboles de Navidad, etc

Traditioneller Weihnachtsmarkt, der von den « Dames d’Entraide de la Médaille Militaire » organisiert wird. In einem sozialen Rahmen werden die im Laufe des Jahres durchgeführten Arbeiten vorgestellt: Weihnachtsgeschenke, Adventskalender, Tannenbäume usw

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Coeur de Béarn