Marché hebdomadaire de Saint-Quentin-la-Poterie Avenue du Marché, 1 janvier 2023, Saint-Quentin-la-Poterie.

A l’abri des halles Joseph Monier, stands de vêtements, linge de maison, fruits et légumes, pains et pâtisseries, miels et confitures, poissons frais, viandes… Tout y est !



Mesures de protections mises en œuvre pour le respect des règles sanitaires..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Avenue du Marché Halle Joseph Monier

Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie



In the shelter of the Joseph Monier halls, stands of clothes, household linen, fruits and vegetables, breads and pastries, honeys and jams, fresh fish, meats… Everything is there!



Protective measures implemented for the respect of sanitary rules.

Al abrigo de los salones Joseph Monier, puestos de venta de ropa, ropa de hogar, frutas y verduras, panes y pasteles, mieles y mermeladas, pescado fresco, carne.. Todo está ahí



Se han aplicado medidas de protección para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Im Schutz der Hallen von Joseph Monier gibt es Stände mit Kleidung, Haushaltswäsche, Obst und Gemüse, Brot und Gebäck, Honig und Marmeladen, frischem Fisch, Fleisch… Alles ist da!



Schutzmaßnahmen zur Einhaltung der Gesundheitsvorschriften umgesetzt.

