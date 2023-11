Des lendemains qui chantent : Soirée New Noix // Birds in Row //Infrina Avenue du Lieutenant Colonel Farot Tulle, 4 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Le groupe Birds in Row est une référence de leur genre depuis une décennie. Leur premier album « You Me et the Violence » les a propulsés sur la scène mondiale. Leur musique harcore classique a été réinventée pour une nouvelle génération. Après une pause , le groupe est prêt à remonter sur scène en tant que tête d’affiche et en soutien à Cult Of Luna lors de 15 concerts en Europe Ingrina est le nom d’un souvenir. Celui d’une sensation d’extase vitale que cette civilisation tâche de faire oublier aux vivants. C’est aussi le nom d’une fuite. Celle qui s’empresse vers des arrières mondes moins hostiles dans lesquels le temps est passé. Ingrina est la forme vacillante que prend l’expérience d’une désertion toujours inachevée mais désiré. Siste Lys, son deuxième effort reprenant des morceau du passé, raconte la réapparition des geôliers, des murs et du présent..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Avenue du Lieutenant Colonel Farot Des Lendemains qui Chantent

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Birds in Row have been a benchmark in their genre for a decade. Their debut album « You Me and the Violence » propelled them onto the world stage. Their classic harcore music has been reinvented for a new generation. After a break, the band is ready to return to the stage as headliners and support act for Cult Of Luna at 15 concerts in Europe. Ingrina is the name of a memory. It’s the name of a feeling of vital ecstasy that civilization strives to make the living forget. It’s also the name of a flight. A flight to less hostile backwaters where time has passed. Ingrina is the flickering form taken by the experience of an unfinished but longed-for desertion. Siste Lys, his second effort, takes up pieces from the past, and recounts the reappearance of jailers, walls and the present.

Birds in Row llevan una década siendo un referente en su género. Su álbum de debut « You Me and the Violence » les catapultó a la escena mundial. Su música harcore clásica se ha reinventado para una nueva generación. Tras un descanso, la banda está lista para volver a los escenarios como cabezas de cartel y teloneros de Cult Of Luna durante 15 conciertos en Europa. Ingrina es el nombre de un recuerdo. Es el nombre de un sentimiento de éxtasis vital que esta civilización intenta hacer olvidar a los vivos. También es el nombre de una huida. Una huida hacia remansos menos hostiles donde el tiempo ha pasado. Ingrina es la forma vacilante que toma la experiencia de una deserción inacabada pero anhelada. Siste Lys, su segundo esfuerzo, retoma pedazos del pasado y relata la reaparición de carceleros, muros y presente.

Die Band Birds in Row ist seit einem Jahrzehnt eine feste Größe in ihrem Genre. Ihr Debütalbum « You Me and the Violence » hat sie auf die Weltbühne gebracht. Ihre klassische Harcore-Musik wurde für eine neue Generation neu erfunden. Nach einer Pause ist die Band bereit, wieder als Headliner aufzutreten und Cult Of Luna bei 15 Konzerten in Europa zu unterstützen. Ingrina ist der Name einer Erinnerung. Der Name einer Erinnerung an ein Gefühl der vitalen Ekstase, das diese Zivilisation den Lebenden vergessen machen will. Es ist auch der Name einer Flucht. Eine, die in weniger feindliche Hinterwelten eilt, in denen die Zeit verstrichen ist. Ingrina ist die schwankende Form, die die Erfahrung einer immer unvollendeten, aber ersehnten Desertion annimmt. Siste Lys, ihr zweites Werk, greift auf Stücke aus der Vergangenheit zurück und erzählt vom Wiederauftauchen der Kerkermeister, der Mauern und der Gegenwart.

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme