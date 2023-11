Des lendemains qui chantent : Julien Granel – Miel de montagne Avenue du Lieutenant Colonel Farot Tulle, 3 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Julien Granel n’en est pas à son premier coup d’essai en matière de pop subtile et contagieuse. Depuis sa découverte fondatrice de Mika à l’adolescence, il n’a eu de cesse d’étoffer un wonderland baroque et chatoyant, alliant le cool et la couleur – et dont Cooleur est le formidable aboutissement. Pour son premier EP sorti en juin 2018, Miel de Montagne se révèle avec des productions électroniques teintées de pop. Il chante la vie simple, celle qu’il mène à la campagne avec ses parents, ses histoires d’amour, son skate et son chien. Des punchlines qui reviennent comme autant de ritournelles..

2023-11-03

Avenue du Lieutenant Colonel Farot Des Lendemains qui chantent

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Julien Granel is no stranger to subtle, infectious pop. Since his seminal discovery of Mika as a teenager, he has been steadily fleshing out a baroque, shimmering wonderland, combining cool and color – and of which Cooleur is the formidable culmination. For his debut EP released in June 2018, Miel de Montagne reveals himself with pop-tinged electronic productions. He sings about the simple life he leads in the countryside with his parents, his love affairs, his skateboard and his dog. Punchlines that recur like so many ritornellos.

Julien Granel no es ajeno al pop sutil y contagioso. Desde que descubrió a Mika en su adolescencia, no ha dejado de construir un país de las maravillas barroco y resplandeciente de frescura y color, del que Cooleur es la formidable culminación. Para su primer EP publicado en junio de 2018, Miel de Montagne se revela con producciones electrónicas teñidas de pop. Canta sobre la vida sencilla que lleva en el campo con sus padres, sus amores, su monopatín y su perro. Punchlines que se repiten como tantos ritornellos.

Julien Granel ist nicht der erste Versuch, subtilen und ansteckenden Pop zu machen. Seit er als Teenager Mika für sich entdeckte, hat er unaufhörlich an einem barocken und schillernden Wunderland gearbeitet, das Coolness und Farbe vereint – und in dem Cooleur einen grandiosen Höhepunkt darstellt. Auf seiner ersten EP, die im Juni 2018 erschien, offenbart sich Miel de Montagne mit elektronischen Produktionen, die von Pop gefärbt sind. Er singt über das einfache Leben, das er auf dem Land mit seinen Eltern, seinen Liebesgeschichten, seinem Skateboard und seinem Hund führt. Punchlines, die wie Ritornelle wiederkehren.

