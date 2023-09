Des lendemains qui chantent : Magic Hour // Afterwork : Zar Electrik Avenue du Lieutenant Colonel Farot Tulle, 28 septembre 2023, Tulle.

Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musiques subsahariennes et l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora electrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb. Derrières les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et aux grooves apatrides..

Avenue du Lieutenant Colonel Farot

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



When two activists from the Mediterranean scene come together to create a marriage between Gnaoui trances, sub-Saharan music loops and the most bewitching electro, the celebration is bound to be explosive. On the tracks of this African techno, Anass Zine and Arthur Peneau, singer-instrumentalists on gumbri, oud and electric kora, join Did Miosine on machines for a spellbinding trip to the borders of the Maghreb. Behind the enchanting or roaring vocals, the call to dance is made by ternary rhythms and jolts bathed in electro. It spins until it?s dizzy, bubbling and swirling in infinite trances with echoes of the Orient and stateless grooves.

Cuando dos activistas de la escena mediterránea se unen para crear un matrimonio entre trances gnaoui, loops de música subsahariana y el electro más hechizante, la celebración está destinada a ser explosiva. En las pistas de este techno africano, Anass Zine y Arthur Peneau, cantantes-instrumentistas del gumbri, el oud y la kora eléctrica, se unen a Did Miosine en las máquinas para un viaje hechizante a los confines del Magreb. Detrás de las voces encantadoras o rugientes, la llamada al baile procede de los ritmos y sacudidas ternarias bañadas en electro. Gira hasta el vértigo, burbujea y se arremolina en trances sin fin con ecos de Oriente y grooves apátridas.

Wenn die Begegnung zweier Aktivisten der Mittelmeerszene zu einer Verbindung von Gnaoui-Trance, den Schleifen der subsaharischen Musik und dem betörendsten Elektro führt, ist die Feier zwangsläufig explosiv. Auf den Spuren dieses African Techno nehmen Anass Zine und Arthur Peneau, Sänger und Instrumentalisten an Gumbri, Oud und elektrischer Kora, Did Miosine an den Maschinen mit auf einen betörenden Trip an die Grenzen des Maghreb. Hinter den bezaubernden oder brüllenden Stimmen erfolgt der Aufruf zum Tanz durch die ternären Rhythmen und Zuckungen, die in Elektro getaucht sind. Die Musik dreht sich, bis ihr schwindelig wird, sie brodelt und wirbelt in endlosen Trancezuständen mit orientalischen Echos und heimatlosen Grooves.

