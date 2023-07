Bourrasque, Duo Maurel, Gros Sabot Befaure Nuit de la Bourrée Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19), 9 décembre 2023, .

Bourrasque

Voici un duo qui croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Dans un univers sonore empreint de modalité, les fifre, banjo, violon et chants viendront faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

Duo Maurel

Les Frères Maurel, depuis leurs Combrailles natales, secouent dans nos imaginaires la possibilité d’un monde entier caché dans les plis du soufflet ravivé, tirant-poussant des constructions musicales inédites autour de cadences et d’accents tenaces qui traversent les générations. Leur tour de chant a des airs de fête dadaïste, de guinguette de bord de Sioule où tout peut arriver. Dans leur grange portative, ils ont de quoi chauffer les parquets les plus récalcitrants, avec tout un assortiment de bourrées, valses, scottishs, polkas, mazurkas, ou ronds, mais surtout des bourrées.

Gros Sabot

Gros Sabot est entre de bonnes mains : les mains agiles et imaginatives d’Arnold Courset-Pintout. Depuis quelques années, ce musicien aux facettes infinies s’est subtilement laissé embrigader par l’énergie des musiques populaires du Poitou. Il en résulte Gros Sabot, un set électro qui vient nourrir avec vigueur et une évidente poésie le balancement de la danse. Les textures électroniques longuement travaillées, les collectages de chanteurs et chanteuses samplés avec goût, des choix harmoniques sobres et efficaces par un musicien que le mouvement fascine… tout ça se mélange, créant un univers notablement artistique et profondément vivant.

Concert-Bal sur plancher de danse

Ouverture public 20h30

Début du concert-bal 21h

