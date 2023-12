Fanfare et atelier de danses Trad Befaure Nuit de la Bourrée Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19) Fanfare et atelier de danses Trad Befaure Nuit de la Bourrée Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19), 8 décembre 2023 18:00, . Fanfare et atelier de danses Trad Befaure Nuit de la Bourrée Vendredi 8 décembre, 19h00 Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19) 19h : Fanfare

20h30 : Ateliers danses en trois séquences avec les musicien.ne.s du CRMTL. Initiation aux danses de Bal avec Patrick Graval Focus « Bourrées d’Auvergne » avec Brunelle Dalbavie Focus « Danses du Poitou » avec Patrick Graval

FANFARE La Fanfare est un ensemble d’instruments à vent et de percussions. Inspirée par un imaginaire décalé des anciennes harmonies et autres orchestres municipaux, elle délivre une musique autant sérieuse qu’excentrique. Son répertoire est influencé par les musiques populaires du Massif Central . Cet atelier est mené par Thibault Chaumeil dans le cadre des Ateliers de la Manufacture du collectif Lost. ATELIER DE DANSE TRADITIONNELLE L’atelier (20h30-22h30) danse, gratuit, sur parquet de danse, est ouvert à tou·te·s : débutant·e·s, confirmé·e·s, passionné·e·sq, curieux·euses. Il est pensé pour préparer au bal du lendemain, au plus près des répertoires des trois groupes programmés. L’atelier est pensé en 3 séquences : une première séquence pour découvrir les danses de couple et les danses collectives du bal trad animé par Patrick Graval, une deuxième pour aborder les bourrées à 3 temps d’Auvergne avec Brunelle Dalbavie, une troisième consacrée aux danses du Poitou avec Patrick Graval. La partie musicale est assurée par les musicien·ne·s du CRMTL. Renseignements : 05 55 26 09 50 – https://deslendemainsquichantent.org/pratique/contacts source : événement Fanfare et atelier de danses Trad Befaure Nuit de la Bourrée publié sur AgendaTrad Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19) Avenue du Lieutenant Colonel Faro, 19000 Tulle, France [{« link »: « https://deslendemainsquichantent.org/pratique/contacts »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46836 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00 stage baltrad Détails Heure : 18:00 Autres Lieu Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19) Adresse Avenue du Lieutenant Colonel Faro, 19000 Tulle, France Age max 110 Lieu Ville Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19) Latitude 45.279311 Longitude 1.784935 latitude longitude 45.279311;1.784935

Avenue du Lieutenant Colonel Faro, Tulle (19) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//