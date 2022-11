OUVERTURE DES PORTES 20H – DÉBUT DES BALS 20H3012€ / GRATUIT POUR LES -18 ANS

En 2018 et 2019, le CRMTL et DLQC, avec Délires et des Notes, se sont associés pour créer deux « Before » de la Nuit de la Bourrée, événement organisé par Délires et des Notes et le CRMTL le dernier samedi de janvier.Cette année, c’est une nouvelle formule qui est proposée, avec un nouveau nom « occitanglais », le BeFaure, (Sois forgeron…).Au menu : 3 soirées les 8, 9 et 10 décembre 2022. On s’y retrouvera pour découvrir ensemble, sur le parquet de danse, toute la palette des musiques et danses traditionnelles d’aujourd’hui.

Au programme pour ce soir, 3 groupes : DUO RIVAUD -LACOUCHIE / MBRAIA / BALAPHONIK SOUND SYSTEM

DUO RIVAUD-LACOUCHIE

Accordéons diatoniques pour la première, violons pour la seconde, et tout un orchestre à elles deux tant les notes foisonnent, bourdonnent, virevoltent dans des bourrées, scottishs (dont une chantée), mazurkas, sautières, valses, marches et montagnardes du Limousin et de Marche. Énergiques en diable mais d’une manière subtile grâce au phrasé, au toucher, aux attaques, au rythme mis dans les mélodies, les musiciennes s’entendent à merveille. Elles ont développé une connivence dynamique, un dialogue qui évolue sans cesse, passant de l’accompagnement rythmique à la mélodie, des secondes voix aux bourdons et aux petites variations qui font tout le plaisir de l’écoute.

« A écouter autant qu’à danser, en effet ! » – Marc Bauduin, Le canard folk, octobre 2016.

MBRAIA

Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire et palpite. Les voix éclatent de ces mots anciens nécessaires aujourd’hui. Alors les corps glissent et soupirent, les souliers crissent et transpirent. La fièvre s’empare du parquet qui rougit, fume de désir. Paulin Courtial (guitares, voix) et Arnaud Cance (percussions, voix) puisent dans la matière du chant populaire Occitan une énergie qui déclenche les rouages de la machine à danser. Leurs arrangements, entre force brutale et infinie douceur, rendent hommage aux textes de ces poètes inconnus qui ont marqué la mémoire collective. Chaussez-vous solidement et laissez-vous happer par la transe. Mbraia balance ton bal !

BALAPHONIK SOUND SYSTEM

One Man Band / World FusionMulti-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux variés. Usant tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme sous toutes ses formes, à travers ses rencontres et ses voyages.Avec Balaphonik Sound System, il se lance dans son projet le plus personnel. Tout est produit en live dans la plus pure tradition du musicien troubadour..Alex parcourt asphalte et sentiers de la rue à la scène avec sa carriole sound system. Des instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo, la vielle à roue et autres guimbardes se mêlent aux machines, au bass synthé, et au beat box, le tout lié par un chantdialecte et orchestré par la loop station. C’est une mixtape vivante, combinée à une dose d’improvisation, avec un langage universel.Alexandre a créé son propre mode d’expression, basé sur des onomatopées émotionnelles. Il explore les possibilités de la voix en tant qu’instrument et comme un véhicule des paysages intérieurs.Il crée son univers imprégné d’influences dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois contemporaines, traditionnelles et souvent ethniques. Il remixe dans un style unique les paysages sonores du monde et de la musique en pleine mutation. Dynamique et d’une insatiable créativité, Balaphonik Sound System fait danser les corps,ressource et rafraîchit les esprits…

