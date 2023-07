Concours international des Écoles Hôtelières Avenue du Léman Thonon-les-Bains, 13 octobre 2023, Thonon-les-Bains.

Thonon-les-Bains,Haute-Savoie

Venez assister au concours international des écoles hôtelières qui verra s’affronter des élèves français, italiens, allemands et danois lors d’épreuves multiples de cuisine, de pâtisserie, de service et de connaissance..

2023-10-13 09:00:00 fin : 2023-10-13 15:00:00. .

Avenue du Léman Parc du Belvédère

Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in the international hotel school competition, where students from France, Italy, Germany and Denmark will compete in a wide range of cooking, pastry, service and knowledge tests.

Venga a participar en el concurso internacional de escuelas de hostelería, en el que alumnos de Francia, Italia, Alemania y Dinamarca competirán en una amplia gama de pruebas de cocina, pastelería, servicio y conocimientos.

Erleben Sie den internationalen Wettbewerb der Hotelfachschulen, bei dem Schüler aus Frankreich, Italien, Deutschland und Dänemark in verschiedenen Disziplinen wie Kochen, Backen, Service und Wissen gegeneinander antreten.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Thonon-les-Bains