Fête Nationale Avenue du Lac Joué-lès-Tours, 13 juillet 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le feu d’artifice ainsi que le bal populaire seront mutualisés dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable trait d’union entre les deux communes, afin d’offrir aux habitants un spectacle d’autant plus beau..

Jeudi 2023-07-13 18:00:00 fin : 2023-07-13 00:00:00. EUR.

Avenue du Lac

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Both the fireworks display and the popular ball will be held in the symbolic setting of the Lac des Bretonnières, a real link between the two communes, to offer local residents an even more beautiful spectacle.

El castillo de fuegos artificiales y el baile popular se celebrarán juntos en el marco simbólico del Lac des Bretonnières, verdadero vínculo entre los dos municipios, para ofrecer a los vecinos un espectáculo aún más bello.

Das Feuerwerk und der Volksball werden im symbolischen Rahmen des Lac des Bretonnières, der die beiden Gemeinden verbindet, gemeinsam veranstaltet, um den Einwohnern ein umso schöneres Spektakel zu bieten.

