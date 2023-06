Terra Aventura : La Folle quête de Sainte Quitterie Avenue du Lac Gastes, 13 juin 2023, Gastes.

Gastes,Landes

Terra Aventura est un jeu qui allie balade, sport, découverte des richesses patrimoniales et naturelles. Le principe est simple : la chasse aux trésors se pratique à l’aide d’un smartphone ou d’un GPS sur lequel on a téléchargé l’application gratuite. Les « caches » une fois localisées sur le terrain, il faut trouver le mot mystère ou résoudre les énigmes…jusqu’au trésor dans lequel se cachent des Poï’z, petits personnages à fort caractère, à collectionner (sous forme de badges).

La folle quête de Sainte Quitterie : Une balade entre forêt et lac, à la recherche des contes et légendes oubliés…

A Gastes : Contes et Légendes avec Zellé / Durée 1h30 / Distance 2,5km / Terrain * / Accessibilité : vélos, poussettes.. Randonneurs

Avenue du Lac

Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gastes :Walk through the forest or by the lake as you hunt for forgotten tales and legends.

Gastes : Un paseo entre el bosque y el lago, a la caza de cuentos y leyendas olvidados…

Gastes : Spaziergang zwischen Wald und See auf der Suche nach vergessenen Märchen und Legenden.

