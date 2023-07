Gastes en fête le 13 juillet ! Avenue du Lac Gastes, 13 juillet 2023, Gastes.

Gastes,Landes

Fête d’été du village de Gastes.

RDV au Lac le jeudi 13 juillet à partir de 19h pour une soirée spéciale feu d’artifice animée par DJ MUSIC NIGHT jusqu’au bout de la nuit.

On a hâte de vous retrouver pour cette 1ère soirée estivale !

Puis nous vous donnerons rdv tous les vendredis soirs jusqu’au 18 août..

Avenue du Lac

Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



Summer festival in the village of Gastes.

Come and join us at the lake on Thursday July 13 from 7pm for a special fireworks evening hosted by DJ MUSIC NIGHT.

We can’t wait to see you for this 1st summer evening!

After that, we’re looking forward to seeing you every Friday evening until August 18.

Fiesta de verano en el pueblo de Gastes.

Acércate al lago el jueves 13 de julio a partir de las 19:00 para disfrutar de una noche especial de fuegos artificiales con DJ MUSIC NIGHT.

Estamos impacientes por verle en esta primera noche de verano

Después nos veremos todos los viernes por la noche hasta el 18 de agosto.

Sommerfest des Dorfes Gastes.

RDV au Lac am Donnerstag, den 13. Juli ab 19 Uhr für einen speziellen Feuerwerksabend, der von DJ MUSIC NIGHT bis zum Ende der Nacht moderiert wird.

Wir freuen uns darauf, Sie an diesem ersten Sommerabend zu sehen!

Danach werden wir uns bis zum 18. August jeden Freitagabend mit Ihnen treffen.

