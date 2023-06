Rendez-vous aux jardins de la Maison de l’environnement d’Angers Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, 3 juin 2023, Angers.

Rendez-vous aux jardins de la Maison de l’environnement d’Angers Samedi 3 juin, 18h00 Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Toutes les activités sont gratuites. Certaines requièrent une inscription : https://marketplace.awoo.fr/660/shop/par/rayon/visites Détail des activités disponible sur la page de la Maison de l’environnement : https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature

C’est la 20e édition des Rendez-vous aux jardins, cet événement national qui ouvre chaque année les portails des plus beaux jardins de France le temps d’un week-end ! Les 3 et 4 juin a la Maison de l’environnement laissez-vous conter le jardin bio, emporter par la musique dans la Closerie, raconter le nom des arbres et déambuler dans les allées du lac de Maine. Samedi 3 juin à 18h, nous vous offrons un moment de musique et de conte pour découvrir ou redécouvrir notre jardin. Dimanche 4 juin, nous vous ouvrons grand les portes avec des expositions, des propositions artistiques, des balades botaniques et visites guidées du jardin bio, 8 stands proposant des jeux, des activités de nature, de bricolage et de bien-être. Sans oublier nos délicieuses fouées !

