Cet évènement est passé Les secrets des noms des arbres et plantes – JPE Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Les secrets des noms des arbres et plantes – JPE Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers, 17 septembre 2023, Angers. Les secrets des noms des arbres et plantes – JPE Dimanche 17 septembre, 14h30 Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Partez en balade avec Monique, botaniste passionnée, et découvrez ce que l’étymologie des arbres et des plantes, ces noms nés de l’imagination humaine, nous raconte de leur vie et de leur histoire lointaine (marche de 4 km). DE 14H30 À 17H30 – départ du camping du lac de Maine, Angers Tout public (à partir de 8 ans avec accompagnateur) Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020230728161021#book »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 balade botanique arbres Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Adresse Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers latitude longitude 47.46904;-0.58924

Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/