Marché de Noël Avenue du Lac Cieux, 14 décembre 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

La municipalité vous invite à venir faire vos achats de Noël auprès des artisans et producteurs présents pour l’occasion..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 22:00:00. .

Avenue du Lac Salle polyvalente

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The municipality invites you to come and do your Christmas shopping with the craftsmen and producers present for the occasion.

El municipio le invita a venir y hacer sus compras navideñas con los artesanos y productores presentes para la ocasión.

Die Stadtverwaltung lädt Sie ein, Ihre Weihnachtseinkäufe bei den anwesenden Handwerkern und Produzenten zu tätigen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays du Haut Limousin