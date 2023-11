Animation Téléthon Avenue du Lac Cieux, 9 décembre 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

A l’occasion du Téléthon, l’association des parents d’élèves, Scrap à Cieux et la municipalité proposent une vente d’objets, la distribution des sapins de Noël mais aussi un spectacle de feu par Billy Demeau. Puis, vous pouvez réserver jusqu’au 1er décembre votre plat à emporter et à venir récupérer à partir de 19h (rougail saucisse et son riz préparés par Franck Soury, desserts confectionnés par les associations, vente de vin sur place). Pensez à amener vos contenants !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue du Lac Salle polyvalente

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, the parents’ association, Scrap à Cieux and the municipality are offering a sale of items and the distribution of Christmas trees, as well as a fire show by Billy Demeau. Then, until December 1, you can reserve your takeaway and collect it from 7pm (rougail saucisse and rice prepared by Franck Soury, desserts prepared by the associations, wine for sale on site). Don’t forget to bring your containers!

Con motivo del Teletón, la asociación de padres, Scrap à Cieux y el ayuntamiento organizan una venta de artículos y la distribución de árboles de Navidad, así como un espectáculo de fuego a cargo de Billy Demeau. A partir de las 19.00 h, podrá reservar comida para llevar y recogerla en el restaurante (rougail saucisse y arroz preparados por Franck Soury, postres preparados por las asociaciones, venta de vino in situ). ¡No olvide traer sus recipientes!

Anlässlich des Telethon bieten die Elternvereinigung, Scrap à Cieux und die Gemeinde einen Verkauf von Gegenständen, die Verteilung der Weihnachtsbäume, aber auch eine Feuershow von Billy Demeau an. Anschließend können Sie bis zum 1. Dezember Ihr Gericht zum Mitnehmen reservieren und ab 19 Uhr abholen (Rougail saucisse et son riz, zubereitet von Franck Soury, von den Vereinen hergestellte Desserts, Weinverkauf vor Ort). Denken Sie daran, Ihre Behälter mitzubringen!

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays du Haut Limousin