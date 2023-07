Fête de l’étang Avenue du Lac Cieux, 22 juillet 2023, Cieux.

Cieux,Haute-Vienne

Le comité des fêtes de Cieux vous invite à venir passer une belle journée. Au programme : vide grenier de 9h à 18h30, spectacle équestre avec Valse Equine à 15h, jeux pour les enfants et un feu d’artifice depuis l’étang à 23h. Buvette et restauration sur place..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 23:30:00. .

Avenue du Lac Etang de Cieux

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Cieux Festival Committee invites you to come and spend a wonderful day. On the program: garage sale from 9am to 6:30pm, horse show with Valse Equine at 3pm, games for children and fireworks from the pond at 11pm. Refreshments and catering on site.

El Comité de Fiestas de Cieux le invita a venir a pasar un día maravilloso. En el programa: venta de garaje de 9.00 a 18.30 h, espectáculo ecuestre con Valse Equine a las 15.00 h, juegos para niños y fuegos artificiales desde el estanque a las 23.00 h. Refrescos y restauración in situ. Refrescos y catering in situ.

Das Festkomitee von Cieux lädt Sie ein, einen schönen Tag zu verbringen. Auf dem Programm stehen: Flohmarkt von 9 bis 18.30 Uhr, eine Reitshow mit Valse Equine um 15 Uhr, Spiele für Kinder und ein Feuerwerk vom Teich aus um 23 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pays du Haut Limousin