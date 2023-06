TORO PISCINE Avenue du grand Salan Portiragnes, 6 juillet 2023, Portiragnes.

Tous les mardis et jeudis du 6 juillet et 29 août, la manade Benabent de Portiragnes organise ses célèbres toro-piscine dans les arènes de Portiragnes-plage;

les jeunes du village et des vacanciers font le spectacle avec une jeune vachette au cours de jeux taurins ou le rire alterne avec les émotions fortes!

Buvette et billetterie sur place le soir même..

Every Tuesday and Thursday in July and August, the manade Benabent de Portiragnes organizes its famous toro-piscine in the arenas of Portiragnes-plage;

the young people of the village and the holidaymakers make the show with a young cow during bullfighting games where the laughter alternates with strong emotions!

Refreshment bar and ticket office on the spot the same evening.

Todos los martes y jueves, del 6 de julio al 29 de agosto, la manade Benabent de Portiragnes organiza su famoso toro-piscine en los ruedos de Portiragnes-plage;

los jóvenes locales y los veraneantes ofrecen un espectáculo con una vaca joven durante los juegos taurinos, ¡donde las risas se alternan con la emoción!

Refrescos y venta de entradas in situ esa misma tarde.

Jeden Dienstag und Donnerstag vom 6. Juli bis 29. August veranstaltet die Manade Benabent aus Portiragnes ihre berühmten Toro-Piscine in der Arena von Portiragnes-Plage;

die Jugendlichen des Dorfes und die Urlauber führen eine junge Kuh vor, während sie Stierspiele veranstalten, bei denen sich Lachen und starke Emotionen abwechseln

Getränke und Eintrittskarten werden am Abend vor Ort verkauft.

