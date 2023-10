Découverte de l’éco-pâturage Avenue du Grand Parc Martigues, 24 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La ferme pédagogique du grand Parc de Figuerolles propose aux enfants de découvrir l’intérêt et les procédés de l’éco-pâturage.. Familles

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 15:30:00. .

Avenue du Grand Parc Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Grand Parc de Figuerolles educational farm offers children the opportunity to discover the benefits and processes of eco-grazing.

La granja educativa Grand Parc de Figuerolles ofrece a los niños la oportunidad de descubrir los beneficios y los procesos del pastoreo ecológico.

Der Lehrbauernhof des Grand Parc de Figuerolles bietet Kindern die Möglichkeit, die Vorteile und Prozesse der ökologischen Beweidung zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de Martigues