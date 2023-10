Découverte des lapins et des cochons d’inde Avenue du Grand Parc Martigues, 24 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Pendant les vacances scolaires, la ferme pédagogique du grand Parc de Figuerolles propose aux enfants de découvrir les lapins et cochons d’inde.. Enfants

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

Avenue du Grand Parc Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the school holidays, the educational farm of the Grand Parc de Figuerolles offers children the opportunity to discover rabbits and guinea pigs.

Durante las vacaciones escolares, la granja educativa del Grand Parc de Figuerolles ofrece a los niños la oportunidad de descubrir conejos y cobayas.

Während der Schulferien bietet der pädagogische Bauernhof im großen Park von Figuerolles Kindern die Möglichkeit, Kaninchen und Meerschweinchen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de Martigues