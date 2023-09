Enduro des minots Avenue du grand parc Martigues, 1 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

L’enduro des « minots » pour les 9 à 16 ans se déroule sur les pistes du parc de Figuerolles à Martigues..

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Avenue du grand parc Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The “minots” enduro for 9 to 16 year olds takes place on the slopes of the Figuerolles park in Martigues.

El enduro « minots » para jóvenes de 9 a 16 años tiene lugar en las pistas del parque Figuerolles de Martigues.

Die „Minots“ -Enduro für 9- bis 16-Jährige findet an den Hängen des Figuerolles-Parks in Martigues statt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Martigues